شاهد .. مايا دياب وحسن الرداد يرقصان على ” عايم في بحر الغدر “

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها من كواليس عملها المسرحي الجديد ” لوكاندة الأوباش ” .

وظهرت مايا دياب في مقطع الفيديو برفقة الفنان المصري ” حسن الرداد ” وهما يتدربان على حركات راقصة .. ثم بدأ يرقصان على الأغنية الشعبية الشهيرة ” عايم في بحر الغدر ” .

وكتبت مايا في تعليقها على الفيديو قالة : ” أوقات مجنونة مع حسن واللي جاي أحلى .. استنونا لوكاندة الأوباش أنا وحسن ” .

يذكر أن مسرحية لوكاندة الأوباش هي العمل المسرحي الأول لحسن الرداد ويشاركه البطولة كلا من مايا دياب وشيماء سيف وحمدي المرغني وإيمان العاصي وهالة فاخر وأوس أوس وماجد المصري وإنجي علي وسعد الصغير ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي .

Advertisements

ومن المقرر عرضها في الرابع من شهر ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا في المملكة العربية السعودية .