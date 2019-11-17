كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - كشفت صحيفة ” سبق ” عن مصادر محلية في المملكة العربية السعودية عن وفاة طالب يدعى ” خالد بن حمد النهدي ” إثر طعنة في القلب سددها له زميله في المدرسة .
فقالت الصحيفة أن الطالب المتوفي دارت بينه وبين زميله داخل مدرسة ” أبوهريرة المتوسطة “ بمحافظة شرورة في نجران مشاجرة دفعت زميله إلى تسديد طعنة له في القلب على الفور .
وينتظر أن تصدر إدارة ” تعليم شرورة ” بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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