فن ومشاهير

مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - كشفت صحيفة ” سبق ” عن مصادر محلية في المملكة العربية عن وفاة طالب يدعى ” خالد بن حمد النهدي ” إثر طعنة في القلب سددها له زميله في المدرسة .

فقالت الصحيفة أن الطالب المتوفي دارت بينه وبين زميله داخل مدرسة ” أبوهريرة المتوسطة “ بمحافظة شرورة في نجران مشاجرة دفعت زميله إلى تسديد طعنة له في القلب على الفور .

وينتظر أن تصدر إدارة ” تعليم شرورة ” بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة .

 

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