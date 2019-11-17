مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب

كتب امير فتحي في الأحد 17 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - كشفت صحيفة ” سبق ” عن مصادر محلية في المملكة العربية السعودية عن وفاة طالب يدعى ” خالد بن حمد النهدي ” إثر طعنة في القلب سددها له زميله في المدرسة .

فقالت الصحيفة أن الطالب المتوفي دارت بينه وبين زميله داخل مدرسة ” أبوهريرة المتوسطة “ بمحافظة شرورة في نجران مشاجرة دفعت زميله إلى تسديد طعنة له في القلب على الفور .

وينتظر أن تصدر إدارة ” تعليم شرورة ” بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة .