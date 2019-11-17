كاران جوهر تستضيف حفل فخم لمطربة البوب ​​كاتي بيري ونجوم بوليوود في مقر إقامته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستعد نجمة البوب ​​الأمريكية كاتي بيري لأدائها في مهرجان ون بلس الموسيقي في مومباي في نهاية هذا الأسبوع. قبل حفلتها، تلقت كاتي ترحيبًا حارًا من نجوم بوليوود في حفل استضافه المخرج والمنتج كاران جوهر يوم الخميس.

حضر الحفل علياء بهات، جاكلين فرنانديز، ايشواريا راي باتشان، أرجون كابور، كاجول، مالايكا أرورا، أنانيا بانداي، والعديد من الحضور.

تم تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو من الحدث عبر الإنترنت. بينما تظهر إحدى مقاطع الفيديو المضيف كاران وعليا في محادثة مع المغنية، كما ظهرت كاتي في الصور مع جاكلين وايشواريا.

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خلال الحفل، اختارت كاتي فرقة ثوب أرجواني ذهبي وبدت مذهلة فيه، من ناحية أخرى، فيما بدت نجمات بوليوود في حالة رائعة إلى جانب بيري.

وفي الوقت نفسه، ستشارك كيتي في مهرجان موسيقي في مومباي حيث ستنضم إليها مغنية البوب ​​البريطانية دوا ليبا مع أميت تريفيدي وريتفيز والمزيد.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها كاران أحد نجوم هوليوود.فقد استضاف في السابق حفلات استقبال كبيرة لـ Will Smith وDarren Aronofsky في زياراتهما لمومباي.

أما بالنسبة لكاتي بيري، فقد قدمت آخر مرة إلى الهند في عام 2012 خلال الدوري الهندي الممتاز في تشيناي. برفقة زوجها السابق راسل براند في راجستان في عام 2010. وقد طلقا في عام 2012.