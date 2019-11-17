نجم بوليود حمزة علي عباسي يعلن اعتزاله ويتجه للدعوة الإسلامية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلن الممثل الباكستاني حمزة على عباسي يوم الخميس عن اعتزاله العمل الفني والتمثيل، متعهدًا بقضاء حياته لنشر رسالة الإسلام.

شارك ممثل Pyare Afzal رسالة فيديو مفصلة على حسابه الشخصي بوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن قراره بالتخلي عن صناعة الترفيه، قائلًا إن قراره يعتمد على 10 سنوات من البحث.

روى الممثل، في رسالته، رحلته نحو الدين وأخبر معجبيه أنه سيحاول تشكيل حياته وفقًا للإسلام. وكشف عباسي عن سبب انسحابه من التمثيل، وقال إنه سيمضي حياته كلها يتحدث عن الله. كما تعهد الممثل بنشر رسالة الإسلام من خلال كل وسيط، مضيفًا أنه إذا أنتج أي فيلم وثائقي أو فيلم دراما فسيكون عن الإسلام.

Advertisements

في الأسبوع الماضي، أعلنت المغنية الباكستانية رابي بيرزادا اعتزالها أيضا صناعة الترفيه، بعد أن سُريت صورها ومقاطع فيديو خاصة لها على الإنترنت.

كان عباسي قد تحدث في وقت سابق على Twitter عن رحلته كيف أصبح ملحدًا عندما كان عمره 14 إلى، في مقطع فیدیو شارك وكيف “أعاده العلم” إلى الدين مرة أخرى.

يقول ” أود أن أشارك في الإجابات التي تلقیتھا عن الله مع الناس. لا أرید أن أجادل أو أقنع الناس، وقال “كوني” ملحًدا سابقًإ، سأعمل على أي فيلم أو عرض، من خلال منظور الإسلام