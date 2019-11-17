إصابة نجل شقيق سيرين عبدالنور بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، حالة نفسية صعبة جدًا خلال هذه الأيام بعد الكشف مؤخرصا عن إصابة نجل شقيقتها بالسرطان.

نجل شقيقة سيرين عبدالنور، اكتشف عن طريق الصدفة إصابته بمرض سرطان الدم المعروف علميًا باسم “اللوكيميا”، وتلقت سيرين عددًا من الرسائل المتمنية له الشفاء عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، والتي أعادت نشرها والتعليق عليها.

سابين، شقيقة سيرين، قالت في حوارها لمجلة “سيدتي”، إن ابنها “كيفن” ذو الـ16 عامًا لم يكن يعاني من أي ‏شيء سوى الإجهاد، الذي ظنت أنه ناتج طبيعي للمرحلة العمرية التي يعيشها ابنها في سن المراهقة، أو بسبب ‏حرارة الجو، خاصة مع قضاء أغلب وقته أمام شاشة التليفزيون أو الهاتف النقال، فكانت ترغمه على الذهاب ‏لممارسة الرياضة ولعب كرة السلة، إلا أنه كان يعود قبل انتهاء المباراة.‏

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وأضافت، أن الولد اشتكى مؤخرًا من تعب في ركبتيه، ولكنها لم تلق بالًا لهذا الأمر لأنه سبق واشتكى منه ‏أخاه الأكبر بسبب مرحلة النمو الطبيعية وزيادة الطول، مشيرة إلى أنهم اكتشفوا حقيقة المرض مع إصابته ‏بإنفلونزا حادة سقط على إثرها في المنزل ومع إجراء الفحوصات تبين أنه مصاب بسرطان الدم.‏

وتابعت، أن نجلها يمكث حاليًا تحت الملاحظة في أحد المراكز الطبية ببيروت، ومن ‏المقرر أن يظل مقيمًا بالمركز لمدة تتراوح بين 20 و 40 يومًا على حسب استجابته الجسدية للعلاج، وقد بدأ ‏بالفعل رحلته مع العلاج الكيماوي وعلى الرغم من صعوبة العلاج إلا أنها تثق بنجلها وبقوة تحمله.‏

واستطردت، أنها تود نقل تجربتها مع ابنها لكافة الأمهات حتى يستطعن حماية أولادهن، في ظل البيئة ‏الملوثة التي يحيا بها الجميع، وأنها ستسجل فيديو تنقل فيه خبرتها بعد تحسن حالتها النفسية، وحتى ذلك الحين ‏تطلب من الأهل ألاّ يستهينوا بأي عارض يطرأ على أولادهم.‏