منة فضالي أكثر جرأة في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصورة هاجر التونسي، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

منة فضالي، اختارت لإطلالتها في الجلسة فستان من تصميم هيثم دهب، مشقوق لأسفل البطن، وعاري الظهر ويعد من أجرأ الإطلالات التي ظهرت بها خلال الفترة الأخيرة.

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من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم “ماكو” تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

”ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.

منة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، ويشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.