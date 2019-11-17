راغب علامة يتغزل في المتسابقة دعاء لحياوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تغزل الفنان اللبناني راغب علامة، في المتسابقة دعاء لحباوي، وذلك بعد اختيارها للصعود للعروض المباشرة النهائية من البرنامج.

وقال راغب علامة بعد اختيارها: “تعرفي إنك نجمة وغنيتي حلو على المسرح وأديش جميلة والستات هيزعلوا مني علشان اختارتك”.

وأضاف: “شوفتك اتلخبطت وسعيد إنك معايا للنهاية وسأحارب بكِ وفيكِ للنهاية”.

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وكان راغب علامة، قد اختار المتسابقين مهدي عيّاشي، ودعاء لحياوي، لينتقلا للعروض النهائية الأخيرة على حساب المتسابق شرف أحمد، الذي سبق وخطفه من فريق الفنانة الإماراتية أحلام.

الفنان اللبناني، كان قد قال في كلمته في بداية الحلقة الأولى من العروض النهائية: “كتير صعب إنك تختار الموهبة وأيضا تتخلي عنها، و كل من وصل معنا اليوم هو مميز، و كل التفاصيل تهمنا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومهمتنا صعبة وأهم شيء هو أن يكون ضميرنا مرتاح لاختيار المواهب النهائية للوصول لأحلى صوت”.

حلقة العروض النهائية الأولى شهدت مرور 12 متاسبق من الـ 24 الذين وصلوا للعروض النهائية على أن يقوم كل عضو في لجنة تحكيم البرنامج باختيار متسابقين من 3 يقدمون عروضهم على أن يتم الاستغناء عن واحد ليصعد اثنين فقط للعرض النهائي.

يذكر أن البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.