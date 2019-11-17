محمد حماقي يتخلى عن المتسابق المصري «زيزو» في The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخلى الفنان المصري محمد حماقي، عن المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز، “زيزو”، بعد أول عرض قدمه معه في برنامج The Voice، بعد أن قام بخطفه قبل أن يغادر البرنامج من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد.

وقدم أحمد عبدالعزيز، في الحلقة الأولى من العروض النهائية من البرنامج ميدلي بين موال، وأغنية “يا ترى يا حبيبي”، للفنان بهاء سلطان.

واستغنى محمد حماقي، عن أحمد عبدالعزيز في مقابل صعود المتسابقتين حفيظة فالكو، ويمان الحاج، للعر ض النهائي من البرنامج.

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يذكر أن حلقة العروض النهائية الأولى شهدت مرور 12 متاسبق من الـ 24 الذين وصلوا للعروض النهائية على أن يقوم كل عضو في لجنة تحكيم البرنامج باختيار متسابقين من 3 يقدمون عروضهم على أن يتم الاستغناء عن واحد ليصعد اثنين فقط للعرض النهائي.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.