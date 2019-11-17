مؤلف "ممالك النار": منصات تركية تتهمني بتشويه التاريخ قبل عرض المسلسل

قال الكاتب والسيناريست المصري محمد سليمان عبدالمالك إن مسلسله الجديد "ممالك النار" سيبدأ عرض أولى حلقاته، الأحد، في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة على قناة "إم بي سي".

وأضاف سليمان، لـ"العين الإخبارية": "فوجئت بمنصات إلكترونية في تركيا وذيولها في المنطقة العربية يتهمونني بتشويه الخلافة والتاريخ الإسلامي، ومندهش من حملات الهجوم التي بدأت قبل عرض المسلسل، فلم ينتظر المتربصون مشاهدة العمل وقرروا الهجوم مبكرا".

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وتابع سليمان عبدالمالك: "نصحتني الشركة المنتجة للمسلسل بالصمت ومتابعة ردود الفعل، وانتظار حكم الجماهير العربية على العمل الذي أرصد من خلاله جزءا من تاريخ العثمانيين الاستعماري في مصر والشام خلال 14 حلقة واستغرقت كتابتها 6 شهور كاملة".

وواصل المؤلف: "لا أعتبر (ممالك النار) رد فعل على الدراما التركية التي تعمدت تشويه التاريخ، ولكنه محاولة لاستثمار الفن في تفتيح وعي المتلقي واتساع مداركه، وعلينا أن ندرك أننا في معركة وعي مستمر وتحاول تركيا حسمها لصالحها بتقديم أعمال زائفة ولا ترصد الحقائق بصورة محايدة، لأن التاريخ العثماني مليء بالسرقة ومشاهد الدم".

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" يتناول الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثماني سليم الأول، وشنق "طومان باي" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول، وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.