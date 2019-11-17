- 1/2
- 2/2
Nov 17, 2019
التقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومحبيها في دبي وذلك في لقاء مميز جمعها مع خبير التجميل الشهير “أريل تيجادا”.
نادين وصلت إلى “سيفورا دبي مول”، حيث كان بانتظارها عدد كبير من الجمهور الذي التقط الصور معها.
شاركت نادين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات من أجواء اللقاء، حيث ظهرت في غاية الجمال والاناقة وقد ارتدت ثوباً من توقيع دولتشي اند غابانا.
من جهة أخرى، تستعد “نجيم” لتلعب شخصية جديدة بالمسلسل القادم “عشرين عشرين” والذي سيعرض في رمضان 2020 ويجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين ن. نجيم تخطف الأنظار في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.