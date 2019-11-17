نادين ن. نجيم تخطف الأنظار في دبي

التقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومحبيها في دبي وذلك في لقاء مميز جمعها مع خبير التجميل الشهير “أريل تيجادا”.

نادين وصلت إلى “سيفورا دبي مول”، حيث كان بانتظارها عدد كبير من الجمهور الذي التقط الصور معها.

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شاركت نادين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديوهات من أجواء اللقاء، حيث ظهرت في غاية الجمال والاناقة وقد ارتدت ثوباً من توقيع دولتشي اند غابانا.

من جهة أخرى، تستعد “نجيم” لتلعب شخصية جديدة بالمسلسل القادم “عشرين عشرين” والذي سيعرض في رمضان 2020 ويجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.