أحلام تتعمّد استعراض فستانها بـ"ذا فويس".. والمتابعون: ارتدته صباح عام 1978!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت الفنانة الإماراتية أحلام بحلقة العروض المباشرة الأولى من برنامج "ذا فويس" التي عُرضت يوم أمس السبت بفستان ذهبي لامع من تصميم العالمي اللبناني زهير مراد.

وحاز الفستان على إعجاب الجمهور ولفت الأنظار؛ إذ تغزل عدد كبير من الجمهور بجمال إطلالة الفنانة الإماراتية، فيما اعتبر البعض أن أجمل ما في الحلقة كان فستان أحلام.

في المقابل سخر عدد كبير من الجمهور من إصرار أحلام على التوجه للمسرح في أكثر من مناسبة، مُعتبرين أنها تعمدت هذا الأمر من أجل استعراض فستانها.

وبالرغم من مرور ساعات على انتهاء الحلقة إلا أن فستان الفنانة أحلام ما زال حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اكتشاف عدد من الجمهور أن الفستان نفسه سبق وأن ارتدته الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، في فيلم "ليلة بكى فيها القمر"، إلا أن الفرق كان باللون؛ إذ إن فستان صباح جاء باللون الأبيض وارتدته تحديدًا في عام 1978 أي قبل ما يقارب الـ41 عامًا.

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وبالإضافة للفستان تغزل الجمهور بشكل واسع بتسريحة الفنانة الإماراتية ومكياجها، مُعتبرين أن أحلام استطاعت هذا الموسم التألق والظهور بأكثر من إطلالة مُلفته ومميزة؛ إذ إنه منذ بدء الموسم خطفت أحلام الأنظار بإطلالاتها وبطريقة مكياجها وتسريحاتها، وساعدها على الظهور بأناقة ملفتة خسارتها للوزن التي ظهرت واضحة عليها بشكل كبير.

يُشار إلى أن الفنانة الإماراتية كانت شاركت بالموسم الماضي من البرنامج واستطاعت الفوز باللقب من خلال المشتركة العراقية دموع تحسين.

ولاقت حلقة الأمس عددًا من التعليقات السلبية؛ إذ اعتبر العديد أن البرنامج أصبح مملًا، وأن التغيير على لجنة التحكيم باستبدال عاصي الحلاني وإليسا بالنجم راغب علامة والفنانة المغربية سميرة سعيد، لم يساعد على إنقاذ البرنامج، خاصة بعد انتشار هذه النوعية من برامج المواهب.

وكانت إدارة برنامج ذا فويس قد قررت إجراء تعديلات على لجنة التحكيم من أجل رفع نسبة المشاهدة، وأبرزها ضم الفنان راغب علامة الذي يوجد بينه وبين أحلام خلافات بسبب مشاركتهما في برنامج المواهب أراب آيدول، حيث كانت مناوشتهما عبر البرنامج تثير حالة من الجدل؛ ما يؤثر على نسبة المشاهدة.