بدر خلف يثير الجدل من جديد.. يبكي حزنًا لحرمانه من "الماسكات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الإماراتي المثير للجدل بدر خلف في فيديو جديد مؤخرًا وهو يبكي بسبب حزنه الشديد لقيام طبيبه بمنعه من إجراء أي ماسكات جديدة للوجه بعد إجرائه عملية جراحية وهي إزالة كيس دهني من عينه.

وظهر خلف وهو يبكي في الفيديو مُعبرًا عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من وضع أي ماسك على وجهه لمدة أسبوعين كاملين، وأثار الفيديو حالة من الجدل والغضب؛ إذ تعرض خلف للهجوم وهو الأمر الذي ليس بالجديد عليه، إذ دومًا ما يتعرض للانتقادات والشتائم بسبب تصرفاته الأنثوية، في المقابل رأى البعض أن طريقة خلف بدت تمثيلًا بشكل كبير، مُعتبرين أنه يتعمد إثارة الجدل بهذه الطريقة من أجل الشهرة والظهور.

انتقل بعدها خلف إلى تويتر ويعلق: "أول يوم يمر بحياتي بدون ما أحط ماسك.. أو أغسل بشرتي أو أهتم.. اللهم هون علي مصيبتي وارزقني الصبر"، ليتعرض لهجوم شديد بسبب تصنيفه لما يمر به بالمصيبة.

ويعدُّ بدر خلف من مشاهير السوشال ميديا المثيرين للجدل؛ إذ بدأ حياته العملية في العمل كمذيع على قناة دبي ليتجه بعدها لمواقع التواصل الاجتماعي ويغير طريقته ومواضيعه وأسلوبه.

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واتجه بدر خلف بشكل مُفاجئ للحديث عن المكياج والعناية بالبشرة، ثم بدأ بالظهور بطريقة غريبة ومثيرة للجدل جعلت الكثيرين يشككون بميوله الجنسية.

ويطلق خلف على نفسه لقب "الكيكة" ويوجه بشكل دائم نصائح جمالية للفتيات حول العناية ببشرتهن والاهتمام بها عن طريق الماسكات وغسلها.

ويتجاهل خلف جميع الانتقادات ولا يكترث لأي هجوم ضده، بل يستمر بإثارة الجدل حوله؛ إذ سبق وأن نشر صورة كشف من خلالها عن ارتباطه بإحدى الفتيات، ليعود بعدها ويكشف أن لديه ابنة، وبعد إصرار وأسئلة كثيرة من جمهوره، ظهر خلف بإحدى الصور يستعرض بطنه ويكشف عن حمله.

ويعدُّ خلف من الشخصيات الأكثر إثارة للجدل والفضول، واستطاع تحقيق شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارة فضول جمهوره لا سيما فيما يخص حياته الخاصة، وحقيقة ارتباطه وإنجابه.

وتساءل الكثير عن سر التغير الكبير الذي طرأ على شخصيته بعد تركه الإعلام وقناة دبي وتحوله إلى مواقع التواصل الاجتماعي.