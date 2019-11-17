كنان أميرزالي أوغلو يتعرضُ لموقفٍ طريف من إحدى متسابقات برنامجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض النجم التركي كنان أميرزالي أوغلو، إلى موقفٍ طريفٍ بعض الشيء، خلال تقديمه برنامج "من سيربح المليون" بنسخته التركية، من إحدى المتسابقات.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته بعض صفحات المشاهير المهتمة بالنجوم الأتراك، تظهر المتسابقة وهي مرتبكة، بسبب عدم معرفتها لـ "كنية" الشخصية التي قدمها كنان في مسلسل "إيزيل"، والتي كانت إحدى أعظم وأشهر الشخصيات في المسلسلات التركية، لتحاول بعدها الاستعانة بصديق والذي كان هو الآخر ليس على درايةٍ بها ليعطيها الجواب الخاطئ وتجيب بـ "علمدار" وتخسر المنافسة.

بعد الحلقة تصدر النجم التركي قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي وسط نكاتٍ أطلقها الكثيرون؛ إذ علق بعضهم بأنَّ المتسابقة لم تشاهد مسلسلي "إيزيل" "وادي الذئاب"، حيث أنًّ كنت علمدار كانت لبطل مسلسل وادي الذئاب وهو مسلسلٌ شهيرٌ أيضًا، فيما اعتبرها آخرون ضربة موجعة لكنان كونها لم تعرف كنيته في أهم أعماله والتي أخذت شعبيةً واسعة.

يذكر أنَّ مسلسل أزل (بالتركية) شهير عند الجمهور العربي باسم إيزيل، وهو مسلسل مليء بالإثارة والأكشن، قامت بعرضه القناة التركية "شو تي في" في خريف 2010 وتم نقله إلى قناة "أي تي في"، وهو مبني على قصة كونت دي مونت كريستو الشهيرة.

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وقام بدور البطولة فيه كنان إميرزالي أوغلو، وأخذ دور إيزيل بيرقدار المنتقم الذي انتقم من أصحابه الذين خانوه، وسُمّي قبل احتراق سجنه بعمر، ولكن اهتم به السجين الكبير رامز فبدّل له اسمه وأرجعه إلى إيزيل Ezel.

وعلى صعيدٍ متصل يستعدُّ النجم التركي كنان إميرزالي أوغلو للعودة إلى الدراما التركية، بمسلسل جديد من بطولته، يحمل طابعًا بوليسيًا، يلعب فيه كنان دور مُحققٍ طموح يُدعى كمال، ويحاول بمساعدة شريكه أن يكشف لغزًا تم إخفاؤه لقرونٍ مع كل الأدلة لحل اكثر من جريمة قتل.

يأتي ذلك في حين تتناقل بعض التقارير الصحفية، تصريحاتٍ نُسبت للنجم التركي حول رفضه لقرار الرقابة في تركيا بمنع تصوير المشاهد الغرامية في مسلسلاتهم وأفلامهم السينمائية،؛ إذ علق ساخرًا من رجال الدين الذين ضغطوا على الدولة عندهم لإصدار هذا القرار، قائلًا: "لا يشاهد رجال الدين الأفلام الإباحية؟ ولا يمارسون الحب بشكلٍ خفيّ غير معلن؟"