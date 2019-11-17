نوال الكويتية تُحقق نجاحاً سريعاً في "الراية البيضاء"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حققت أغنية "​الراية البيضا​ء" للفنانة ​نوال الكويتية​ نجاحاً ملفتاً منذ طرحها على YouTube. وهي من كلمات واحد، الحان أحمد الهرمي و توزيع خالد عز.

وتقول كلماتها: "لو جرحي وصل منك لا تداويه مو شغلك.. شفني صابر وساكت ولاني جيتك آشكي لك.. أنا أحبك يا جارحني ولو اخطيت سامحني.. وأبيك البسمه فعيني وابي هالبسمه تشبهلك. رفعت الراية البيضاء وجيت بحب خاضع لك.. وسلمت الأمر بيدك وكل هذا وبس لجلك..سم آمر وأنا أرجوك وأضحي العمر لعيونك.. معك كل العمر وافي ولا في يوم ابخذلك.." .

الجدير ذكره أن الفنانة الإماراتية أحلام باركت للفنانة الكويتية بألبومها المقرر إطلاقه غداً في 18 نوفمبر الجاري بعد حفلٍ ستحييه بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

وفيما كتبت أحلام: "بالتوفيق اخيتي الغاليه تستاهلي النجاح يا ام حنين ومبروك علينا البوم الحنين"، أشارت إلى أنها كانت تتمنى حضور حفل إطلاق ألبومها لولا ارتباطها بحفلها في الرياض. فردت نوال شاكرة متمنية لها التوفيق بحفلها وألبومها الجديد.



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