أحلام تُروِّج لأغنيتها الجديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة أحلام بالحملة الترويجية لأغنيتها الجديدة "انا ما استغني". حيث نشرت مقطعاً منها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن الموعد المحدد لإطلاقها. وأرفقت الفيديو بتعليقٍ ذكرت فيه المقطع الأول من الأغنية: "قبل ما انتوا تظلموه في شي ما تفهموه هذا عمري هذا روحي هذا هو كل دنيتي وافهموا انا ما استغني قريبا على قناتي ع اليوتيوب".



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