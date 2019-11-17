شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين صبرى تمارس التمارين الرياضة من جزر المالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت النجمة ياسمين صبري إلى جزء المالديف، لاستكمال إجازتها قبل انشغالها بأعمالها الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة، ونشرت ياسمين صورًا جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أثناء ممارستها التمارين الرياضية على أحد شواطئ المالديف، استمرارًا لحرصها على إظهار رشاقتها في ممارسة هذه التمارين بشكل دائم.

ومن المقرر أن تستقر ياسمين صبرى فور عودتها إلى القاهرة، على مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعدما استقبلت فى الفترة الأخيرة العديد من الأفكار لتقديمها واختارت بالفعل موضوع العمل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع المقبل بعد الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة به.

وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

Advertisements



ياسمين صبري