شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى تحذف مشاركاتها على "إنستجرام" باستثناء واحدة.. "اعرف هى إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت النجمة العالمية بليك ليفلي بالغة من العمر( 32 عام ) تغييرا كبيرا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " .

وفوجيء مرتادو صفحة بليك ليفلي والذي يبلغ عددهم اكثر من 25.8 مليون أن بليك التي تبلغ من العمر ( 32 عام ) حذفت جميع مشاركاتها علي " إنستجرام " باستثناء واحدة.

والمقطع الذي قررت بليك ليفلي أن تتركه علي صفحتها هو " تريللر" نشرته علي صفحتها في 19 سبتمبر الماضي ، والتريللر هو لفيلمها المقبل و الذي يحمل اسم " The Rhythm Section " الذي من المقرر أن يتم إطلاقه بدور السينما حول العالم في بداية 2020 ، و يشارك ليفلي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين ، من أبرزهم جود لو و ماكس كاسيلا و دانيال مايس و غيرهم .