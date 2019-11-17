شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع عيد ميلادها الـ37.. آن هاثاواي تكشف عن صورة جديدة لحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية آن هاثاواي أن تشارك محبيها ومعجبيها بصورة جديدة تظهر حملها في طفلها الثاني.

نشرت آن هاثاواي التي احتفلت هذا الأسبوع بعيد ميلادها الـ(37 عامًا) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ"selfie" في إحدى الحدائق، وحققت الصورة أكثر من 2 مليون likes خلال يوم واحد فقط.

وشكرت نجمة الأوسكار الشهيرة جمهورها على الاحتفال بعيد ميلادها، فكتبت: "شعرت بالكثير من الحب هذا الأسبوع فهو عيد ميلادي، أود أن أشكر الجميع على الزهور والكتب والشوكولاتة والبطاقات والبلورات التي تلقيتها وغيرها من الأشياء الرائعة التي لا تصدق".