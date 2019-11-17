شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تتحدث عن حالتها الصحية وتؤكد: مازلت مريضة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة العالمية أريانا جراندى عن حالتها الصحية ، حيث كانت المغنية البالغة من العمر 26 عام تعاني من المرض منذ الشهر الماضي ، منذ أن غنت آخر مرة في لندن بإنجلترا في شهر أكتوبر، مضيفة أنها إذا احتاجت إلى إلغاء أي حفل لها بسبب المرض الذي تعاني منه ستفعل ذلك علي الفور، و هو ما نشرته على الـ "story " بصفحتها علي " إنستجرام ".

وتابعت جراندى : " أنا مازلت مريضة جدا، فأنا مريضة منذ آخر حفل غنائي قمت بأحيائه في لندن " ، مشيرة إلى أنها تعاني من الام شديدة في الحنجرة و الرأس، فهي تشعر بألم شديد ومن الصعب التنفس أثناء الحفلات .

كما كشفت أنها تسير بتعليمات الطبيب وتبذل قصارى جهدها لتحسين حالتها الصحية لكي تستطيع إحياء الحفلات.

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