شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل بين أمير كرارة وبيتر ميمى بسبب "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة تحضيرات مسلسله الرمضانى المقبل "الاختيار"، مع المخرج بيتر ميمي للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وعقد جلسات عمل يومية للاستقرار على الخطوط العريضة للمسلسل، وترشيح الأبطال الذين يشاركون فى بطولة المسلسل.

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف يتم اختيارهم فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب وقتًا فى اختيار الممثلين، فيما يعمل مخرج العمل بيتر ميمى وفريق عمله الإخراجى على معاينة أماكن التصوير للبدء في التحضير للتصوير مباشرة.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.