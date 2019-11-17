شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هاني شاكر يتألق في أولى حفلاته بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء أمس السبت، أولى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية.

وقدم الفنان هاني شاكر عددًا كبيرًا من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها، "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى" و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها.

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ومن المقرر أن يحيي هاني شاكر حفله الثاني مساء اليوم الأحد على مسرح السيفيك سنتر بمدينة دترويت بولاية متشيجان.

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "مصر أجمل شيء"، وهى من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوى سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناي أحمد نادر.