شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: طفرة كبيرة فى وضع السينما حاليًا والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سمير صبري أن هناك طفرة كبيرة فى وضع السينما حاليًا، متوقعًا أن يكون الوضع خلال الفترة المقبلة أفضل.

وقال صبرى - في تصريح صحفي اليوم الأحد: "نحن لسنا في مرحلة من الهبوط، ولدينا العديد من الأعمال المهمة التي أثبتت جماهيريتها على الساحة، وتابعت عددًا من الأعمال الأخرى خلال السنوات الماضية ورأيت أن هناك أملاً في تحسين الوضع مع الوقت".

وأشار إلى أن هناك أفلامًا حققت إيرادات ونجاحات تحمس المنتجين على صناعة أفلام قوية، معبرًا عن تفاؤله أن خلال الفترة المقبلة سيكون الوضع أفضل.

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وأكد عدم وجود مشكلة في الاقتباس المنتشر حاليًا فهناك على مدار التاريخ أعمال مقتبسة وحققت نجاحًا جيدًا، ولكن اللافت للنظر أن هناك بعض الأعمال المأخوذة من روايات أو فورمات أخرى، ولا يتم إخبار الناس بها، مطالبًا بضرورة امتلاك الجرأة للاعتراف بأن العمل مقتبس حتى لا يتم خداع الجمهور.

وتمنى صبري العودة إلى المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات المهمة للتليفزيون، وسافر إلى الخارج؛ لمشاهدة المسرحيات العالمية وروائع شكسبير لرؤية كيفية تقديم العالم الأوروبي وغيره الفن على المسرح.