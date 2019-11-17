شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم التونسى فاطوم ينافس فى قسم سينما الغد بـمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينافس الفيلم التونسي القصير فاطوم للمخرج محمد علي النهدي، في مسابقة سينما الغد ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 20 وحتى 29 نوفمبر تشرين الثاني)، وكان الفيلم قد فاز بجائزة الجمهور الشباب من مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) بفرنسا شهر أكتوبر الماضي

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

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وتدور أحداث الفيلم حول نجيب، رسام تونسي في الثلاثينات من العمر، يقضي معظم وقته في العمل والرسم في ورشته؛ وبعد عدة أيام يعود نجيب إلى منزله ليجد مفاجأة في انتظاره، وهو من بطولة، تأليف وإخراج محمد علي النهدي وشارك في بطولته زهرة الشتيوي والمنصف العجنقي

محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي، بدأ مسيرته الفنية مبكراً كممثل حين كان في الخامسة عشر من عمره، بعد مشاركته في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام، سافر إلى فرنسا لدراسة المونتاج في مدرسة السينما الفرنسية (كونسرفتوار)، ليعود بعد 3 سنوات من الدراسة إلى موطنه ويعمل بعدها في عدة أفلام تونسية وأجنبية كممثل ومساعد مخرج ومونتير منها فيلم Black Gold الذي شارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس.

وأخرج النهدي أول أفلامه القصيرة المشروع عام 2008 والذي أختير للمشاركة في عدة مهرجانات منها مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وأخرج بعدها فيلمين قصيرين وانتهى مؤخراً من أول مسلسل تلفزيوني من إخراجه وهو الصندوق الأسود، ويعد فيلم فاطوم هو أحدث أفلامه.