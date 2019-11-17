شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام لأحمد فهمى: "الجدعنة مواقف والرجولة أخلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد إمام، رسالة لصديقه الفنان أحمد فهمى، عبر حسابه على إنسجرام، كما نشر إمام صورة تجمعه بفهمى وعلق عليها قائلا:"الجدعنة مواقف و الرجولة أخلاق أخويا أحمد فهمى ".

وعلى الجانب الآخر، أوشك فريق عمل فيلم لص بغداد بطولة النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير الفيلم، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى يناير المقبل، حيث يتبقى 4 أيام فقط وينتهى التصوير بالكامل.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.