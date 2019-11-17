شاهد.. رامى إمام ينقل رسالة "الزعيم" إلى الجماهير بعد شائعة وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج رامى إمام، تحية إلى محبى الزعيم عادل إمام على انستجرام، بعد نشره فيديو أمس ظهر فيه الزعيم عادل إمام فى لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو" خلال قراءته وحفظ السيناريو، نفى من خلاله شائعة وفاته.
وقال رامى إمام، خلال الفيديو، أنه يعيش حالة من السعادة من ردود الأفعال بعد نشره فيديو الفنان عادل إمام، وقت انتشار شائعة وفاته، مشيرا أنهم قد اعتادوا على تلك الشائعات السخيفة.
وأضاف، أن المشاعر التى رأيتها من خلال التعليقات جعلتني فى حالة من التأثر الكبير من كم الحب تجاه والدى ودعوات الجمهور بدوام العمر والصحة.
وتابع، أن ذلك الحب يلقى علينا مسئولية كبيرة فى عملنا فى مجال الفن، كما وجه للجمهور تحيه خاصة من الفنان عادل إمام على تلك المشاعر الفياضة التى شعرها أمس، مشيرا أنه يشعر طوال الوقت بحبكم له ويعرف أن تلك مسئولية كبيرة.
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