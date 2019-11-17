فيديو| فزع حمدي الميرغني بسبب مقلب أوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق".

وظهر في الفيديو الفنان حمدي الميرغني وهو نائم، ثم يستيقظ مفزوعًا بعد مقلب أوس أوس، وعلق على الفيديو :"صباح الخير شاروخان، كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق".

وحرص الفنان حمدي الميرغني على أن يعلق على الفيديو :"قصدك كواليس مسلسل، اتنين في شهر العسل".

مسلسل "اتنين في الصندوق" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة والمقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.