مجدي أحمد علي يحتفل ببدء تصوير "2 طلعت حرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل المخرج مجدي أحمد علي، ببدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "2 طلعت حرب"، والذي انطلق أمس السبت، بمنطقة وسط البلد.
ونشر "علي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من كواليس العمل، وعلق: "كرو أول يوم تصوير في (٢طلعت حرب)، محسن أحمد العظيم يعود إلي السينما، وهانزاده فكري في أول كتابة للسينما، مع صديقي أحمد وفيق الجميل، وكل الأصدقاء".
فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، أحمد مجدي، شيري عادل، عبير صبري.
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