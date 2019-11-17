إيرادات السبت.. "Maleficent: Mistress of Evil" الأول و"joker" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 16 نوفمبر، إيراد قُدر بـ152 ألفًا و782 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Le Mans '66" وحقق 139 ألفًا و694 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 137 ألفا و902 جنيه، وحصل على المركز الرابع فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 109 آلاف و669 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 104 آلاف و820 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 69 ألفًا، وحصل على المركز السابع فيلم "playing with fire" بطولة john cena بعد تحقيقه 53 ألفًا و16 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 40 ألفًا و249 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Haunt" وحقق 36 ألفًا و393 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 30 ألفًا و196 جنيها.