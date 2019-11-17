فيديو| خالد النبوي: أحلم بتجسيد شخصية سمو الشيخ زايد آل نهيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الفنان خالد النبوي عن أمنيته بتجسيد شخصية الشيخ زايد آل نهيان.
وقال النبوي، أثناء لقائه في برنامج، صباح الخير ياعرب، المعروض على شاشة "MBC"، :"أنا بحلم أجسد شخصية سمو الشيخ زايد، وهذا النموذج اللي خلقه في دولة الأمارات، لتصبح الإمارات حلم لكل شاب عربي".
تابع النبوي: "طول عمري بتمنى تجسيد شخصيات من تاريخنا، وأحداثنا ومش لازم بس في التاريخ القديم".
ويتنظر النبوي عرض مسلسله "ممالك النار"، اليوم 17 نوفمبر، على جميع قنوات "MBC"، والعمل من إنتاج الإمارات، ومن بطولة محمود نصر ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.
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