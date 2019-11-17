حمو بيكا: انتظروا أقوى برنامج عن مكافحة الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: يستعد المطرب الشعبي حمو بيكا لتقديم برنامج يتناول مكافحة الإدمان خلال الفترة القادمة. ونشر بيكا صورة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق :"انتظروا أقوى برنامج عن مكافحة الإدمان". Advertisements واشتهر حمو بيكا خلال الفترة الماضية بأغانيه الشعبية ومنها "رب الكون ميزنا، حب عمري، أشكي لمين"، وغيرها من الأغاني . يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تقدم بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين قائلًا: "آسف لأمير الغناء العربي.. أنا أخوك الصغير ومش طالب غير إنك تساعدني وتاخدني تحت جناحك".

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