الملك لير يعود لجمهوره الجمعة .. وجاليري" في حب الفخراني "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
يشهد مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس يوم الجمعة القادمة عودة عروض الملك لير للنجم الكبير يحيي الفخراني بعد الجولة الخارجية الناجحة للمسرحية بالمملكة العربية السعودية في إطار عروض موسم الرياض الترفيهي .
كما يشهد هذا اليوم افتتاح الفخراني معرضا فنيا "جاليري" في الساحة الخارجية للمسرح يضم لوحات وتماثيل أبدعها عدد من شباب وشابات التشكيليين حول شخصية وأعمال النجم الكبير ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "ارسم يحيى الفخراني" وذلك تقديرا لعطائه الفني.
وأنجز خلالها فنانون شباب عشرات اللوحات التي تمثل أشهر الشخصيات التي قدمها للمسرح والسينما والتليفزيون على مدى تاريخه
وسيقوم الفنان يحيى الفخراني قبل العرض بافتتاح المعرض والتعرف على شباب الفنانين أصحاب اللوحات، والتقاط صور تذكارية معهم في حضور قيادات من وزارة الشباب وجروب "ارسم" المخصص للفنانين التشكيليين
مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك الدكتور يحيى الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى
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