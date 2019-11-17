فيديو| مايا دياب وحسن الرداد يرقصان على "عايم في بحر الغدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو يجمعها بالفنان حسن الرداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مايا والرداد في الفيديو وهما يرقصان على الأغنية الشهيرة "عايم في بحر الغدر"، وعلقت مايا :"أوقات مجنونة مع حسن واللي جاي أحلى، استنونا لوكاندة الأوباش".

وتشارك مايا، الفنان حسن الرداد في أول عمل مسرحي لها بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، ويشارك في العمل شيماء سيف وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

ومن المقرر عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.