تراند اليوم : التحريض على القتل.. تهم ثقيلة تطارد 4 فنانين مصريين أمام النائب العام...

البلاغ الذي تقدم به صلاح بخيت المحامي، والصيدلي هاني سامح، إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، طالبوا خلاله بالتحقيق مع الفنان محمد رمضان والفنان الشعبي حمو بيكا والمنتج المصري محمد السبكي إضافة لفرقة أولاد سليم اللبانين، مطالبين بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة "التحريض على ارتكاب القتل والبلطجة والعنف وإفساد النشء في مصر"، من خلال أعمالهم الفنية.
وإتهم البلاغ عدداً من الأعمال الفنية بالتسبب في انتشار البلطجة والجنس والمخدرات، ومنها "عبده موتة" و"قلب الأسد" و"الألماني" و"إبرهيم الأبيض" و"ريجاتا" و"القشاش"، بالإضافة إلى أفلام السبكي وأغاني مهرجانات البلطجة.
واستند البلاغ إلى المادة 116 من قانون الطفل المصري، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك".