تراند اليوم : أول تعليق من فنانة شهيرة على صورتها الجنسية مع مدربها الخاص...

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خرجت فنانة شهيرة عن صمتها، بعد حالة الغضب والجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على انتشار صورة فاضحة لها مع مدربها داخل "الجيم".
وقالت الممثلة المغربية أسماء الخمليشي، تعليقًا على الصور، التي ظهرت خلالها وهي تتمرن رفقة مدربها حيث بدت في وضعيات رياضية مثيرة، أنها لم تنشر تلك الصور بنفسها، بل طلبت من صديقتها المقربة أن تفعل ذلك، حيث قامت الأخيرة باختيار تلك الصور من تدريباتها ونشرها.
وأضافت الخمليشي في برنامج "بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تيفي"، أنها لم تتابع التعليقات المنتقدة لصورها و لاتهتم بما يقال عنها، موضحة أن الشخص الذي ظهر معها في الصورة مدرب رياضي من طنجة، قدم لزيارة ابنه وهو "الكوتش" الذي تتدرب على يده.
وتابعت أنه أشرف على حصة تدريبية في رياضة الجيمباز التي تعد من الرياضات المفضلة إليها.