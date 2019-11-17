“الجوكر” يدخل التاريخ بإيرادات مليارية

دخل فيلم «الجوكر»، التاريخ بعدما تخطت إيراداته العالمية حاجز المليار دولار، ليكون أول فيلم من التصنيف (R) «للكبار فقط» يحقق هذا الإنجاز.
الفيلم، الذي يلعب بطولته يواكين فينيكس، بدأ عرضه في الرابع من أكتوبر الماضي، حقق نجاحا كبيرا رغم ميزانية إنتاجه المتواضعة التي لم تتجاوز الـ60 مليون دولار. ويعد «الجوكر» الفيلم السابع هذا العام، الذي يصل إلى حاجز المليار، وهو أول فيلم من خارج أفلام ديزني أو مارفيل يحقق هذا الرقم. ووفقا لمجلة «فوربس»، الفيلم أيضا هو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه المكانة هما الجزء الثاني والأول من فيلم «ديدبول» اللذان حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي.
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