نشر الإعلامي المصري عمرو أديب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو وثقه أثناء حضوره في بوليفارد الرياض ضمن فعاليات هيئة الترفيه بموسم الرياض. ونشر اديب مقطع فيديو يظهر حضور المستشار تركي آل الشيخ لبوليفارد الرياض بصحبة اللاعب ميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني. وعلق أديب على الفيديو قائلاً: “كنا قاعدين في بوليفارد الرياض وفجأه دخل المستشار تركى ال الشيخ ومعاه ميسي ونص منتخب الارجنتين”. في سياق متصل ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بمقاطع فيديو توثق زيارة لاعب كرة القدم الأشهر في العالم ميسي لبوليفارد الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمر أديب يتفاجأ بحضور ميسي وتركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض.. وينشر فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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