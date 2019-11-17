حقيقة وصية هيثم زكي بشأن تبرعه بممتلكاته لدار الأيتام.. واقتحام عماته شقته

نفى الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين، اقتحام عمات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لشقته ، مؤكدا أن قصة توصيته بالتبرع لأمواله لدار أيتام غير حقيقية.

وكانت أخبار قد انتشرت مؤخرًا حول اقتحام شقة الفنان الشاب من قبل عماته، واللاتي اعتقدن أن الشقة من حقهن، ولكن تبين بعد ذلك أن الفنان تبرع بكل أمواله لدار أيتام.

وتوفى هيثم ، فجر الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته ‏بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت ‏تقرير الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية.