فستانُ شيرين عبد الوهاب في الرياض.. كم بلغتْ تكلفته؟

خطفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأضواء في الحفل الذي أحيته على مسرح أبو بكر سالم في الرّياض ضمن فعّاليّات “موسم الرّياض”، وظهرت بإطلالة باللون الأحمر. وارتدتْ شيرين فستانًا باللون الأحمر الطويل من مجموعة BronxandBanco، وتميّز بقماش الستان، والأكمام الطويلة، بينما كانت قصته ضيّقة عند منطقة الخصر والأرداف، في حين كان الفستان الأصلي بقصة صدر neck v منخفضة، غير أنه تم تعديله لتصبح القصة محتشمة أكثر وتلائم إطلالتها في المملكة، وبلغ سعره 946 دولارًا.

ونسّقت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ماسية ثمينة، تألّفت من أقراط متدلية وخواتم بألوان ترابية مع السمووكي الناعم والرموش ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها المجعد القصير، واعتمدت ماكياجًا كثيفًا، ناسب لون بشرتها. ولم تخطف شيرين الأضواء بإطلالتها في الحفل فقط، بل أثارت جدلاً واسعًا بين الجمهور نتيجة تعليقها بعدما قدّمت أغنية “الوتر الحسّاس”، التي تتناول الحديث عن تمكن الرّجل في كيفيّة الدّخول إلى قلب المرأة والضّحك عليها بكلمات رومانسيّة ما يجعلها ضعيفة أمامه كونه يلعب على وترها الحسّاس. وفاجأت “شيرين” جمهورها بتصريح عن الرّجل بأنّه لابدّ وأنْ تتمّ طاعته طالما لا نستطيع الاستغناء عنه فبعدما هتف لها الجمهور بالقول: “بص شوف شيرين بتعمل إيه” قالت لهم “بمناسبة الأغنية اللي فاتت طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن”. وأضافتْ شيرين عبدالوهاب: “ولا إيه ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضا”.

هذا التعليق أغضب العديد من الفتيات السعوديات خاصةً وأنهن يسعين للتخلص من وصاية الرجال عليهن، وفق ما تظهره حملات نسائية. ورغم أن حفل الفنانة الذي أحيته برفقة الفنانين وليد توفيق وراغب علامة، نال كثيرًا من الإشادات، شنّت مدوّنات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة انتقاد ضدها بسبب تصريحاتها تلك التي تقول بعض السعوديات إنها دعوة للخضوع للرجال. وتصدّر الجدل حول الموضوع موقع تويتر تحت وسم “#اخرسي_ياشيرين”، نتيجة آلاف التغريدات المتباينة والتي كانت أغلبها ضد تعليق الفنانة شيرين عبد الوهاب. وكتبت إحدى المغرّدات السعوديات:”شيرين عكثر حفلاتها بالعالم العربي إلا أنها ماقالت هالكلام إلا بالسعودية مع أنها عارفه بالمشاكل إللي صايرة عندنا بين الجنسين بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها، شيرين إنتي عارفه أن البنت السعودية إذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟”.