فن ومشاهير

كندة علوش ترد على انتقادات بعض الجمهور لها

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قامت الفنانة كندة علوش بالرد على إنتقادات بعض المتابعين لها بسبب حديثها باللهجة المصرية في أغلب اللقاءات التي تجريها، حيث أكدت كندة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر " أنها تتحدث باللهجة السورية في حالة كان اللقاء مع أحدي القنوات

العربية أما في حالة كان اللقاء مع القنوات المصرية فتتحدث باللهجة المصرية مراعاةً للجمهور المصري وكنوع من رد الجميل بسبب وجودها في مصر لأكثر من عشر سنوات. 

 

أكدت كندة علوش على مدى حبها لبلدها

الأم سوريا كما أكدت أنها دائمًا ما تذكر بلدها سوريا بكل الحب والفخر. 

 

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أحدث لقاءات كندة علوش 

 

يذكر أن  الفنانة السورية كندة علوش قد حلت ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر فضائية سي بي سي، حيث تحدثت كندة على علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وعن تجربة الأمومة وعلاقتها بأهل زوجها.

 

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