هكذا دعم محمد إمام أحمد فهمي في أزمته الاخيرة

حرص الفنان محمد إمام علي دعم صديقه الفنان أحمد فهمي بعد الحملة المسيئة له التي أقامتها إحدي الجرائد، فنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق إمام علي الصورة قائلًا: "الجدعنة مواقف و الرجولة أخلاق.. أخويا احمد فهمي"، وحازت الصورة علي إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بموقف محمد إمام

و دعموا أحمد فهمي بدورهم.جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي تعرض لحملة تشويه كبيرة من إحدي الصحف، حتي أنهم قاموا بتشبيهه بالكلب و وصفوه بالنجم الأصفر، ولذلك تكاتف عدد كبير من النجوم معه بارتداء اللون الأصفر.