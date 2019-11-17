حرص الفنان محمد إمام علي دعم صديقه الفنان أحمد فهمي بعد الحملة المسيئة له التي أقامتها إحدي الجرائد، فنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق إمام علي الصورة قائلًا: "الجدعنة مواقف و الرجولة أخلاق.. أخويا احمد فهمي"، وحازت الصورة علي إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بموقف محمد إمام
جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي تعرض لحملة تشويه كبيرة من إحدي الصحف، حتي أنهم قاموا بتشبيهه بالكلب و وصفوه بالنجم الأصفر، ولذلك تكاتف عدد كبير من النجوم معه بارتداء اللون الأصفر.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا دعم محمد إمام أحمد فهمي في أزمته الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.