بالصور.. هاني شاكر يًحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بأمريكا

أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، مساء أمس، السبت، أولى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية داخل أكبر قاعات فندق "باريس لاس فيجاس" بولاية نيفادا.

كان رفع الحفل لافتة كامل العدد، حيث تخطى الحضور أكثر من 5 آلاف فرد، وقدم أمير الغناء العربي مجموعة متنوعة من أجمل

اغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

يذكر أن المطرب هاني شاكر يستعد لإحياء حفله الثاني مساء اليوم، الأحد، على مسرح "السيفيك سنتر" بمدينة "دترويت بولاية متشيجان".

Advertisements