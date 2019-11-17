غدًا.. ياسر أنور يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد المطرب ياسر أنور، لأحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء غدٍ الإثنين، وذلك على مسرح قاعة النهر الساعة السابعة مساءً. مساءً. يذكر أن ياسر أنور أسس فرقته الموسيقية عام 2011، وتعتمد الفرقة على القالب الموسيقى القديم والحفاظ على التراث، كما قامت الفرقة بحفلات عدة داخل "ساقية الصاوى – دار الأوبرا المصرية – مسارح الغورى – والتعاون مع صندوق التنمية الثقافية". الموسيقى القديم والحفاظ على التراث، كما قامت الفرقة بحفلات عدة داخل "ساقية الصاوى – دار الأوبرا المصرية – مسارح الغورى – والتعاون مع صندوق التنمية الثقافية".

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