شاهد.. نور قدري تدعم أحمد فهمي في أزمته الأخيرة

نشرت الفنانة الشابة نور قدري صورة لها بفستان أصفر اللون على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، كنوع من أنواع التضامن مع الفنان أحمد فهمي في أزمته الأخيرة.
علقت نور قدري على الصورة قائلة " أحمد فهمي لو اتعمل عليك حمله احنانعمل عليه حفله وربنا يقدرنا على فعل الخير وانت جدع و حبايبك كتير وفي ضهرك ".
يشار أن الفنان أحمد فهمي قد تعرض لهجوم من قِبل أحد الجرائد وتم دعم "فهمي" بعدد من نجومالفن عن طريق أرتداء اللون الأصفر.
أحدث أعمال نور قدري
الجدير بالذكر إن الفنانة نور قدري كانت قد شاركت في بطولة فيلم " سبع البرومبة " حيث قامت بدور شقيقة البطلة، الفيلم من بطولة رامز جلال، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم من نجوم الفن المصري، الفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم
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