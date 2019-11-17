الليلة.. عرض خديوي القناة بقصر محمد علي

يفتتح اليوم الأحد متحف بقصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "خديوي القناة" وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن هذا المعرض يخلد ذكرى افتتاح قناة السويس من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية التي توثق هذا الحدث

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الهام.

وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة تخص الوالي محمد سعيد الذي يمثل بادرة بداية المشروع والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة في عهده، مشيرا إلى أنه من ابرز القطع المعروضة مجموعة من العملات

التي تمثل ذكرى افتتاح القناة، ومجموعة من الفناجين التي تحمل اسم وصورة الخديوي إسماعيل، ولوحة زيتية نادرة له مع ولي عهده الامير محمد توفيق واقفين أمام تمثال نصفي لمؤسس الدولة العلوية محمد على الكبير.

وتابع :"ولوحة زيتية تعد من أندر وأبرز اللوحات التي تصور مشهد من مشاهد افتتاح القناة بريشة الفنان ادوارد ريو الذي أتى به الخديوي إسماعيل خصيصًا من فرنسا لرسم مظاهر الافتتاح والاحتفال.