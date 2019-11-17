الليلة.. المعهد العالي للنقد الفني يستضيف الكاتب إبراهيم عبدالمجيد

يقيم المعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون، الليلة، لقاءً أدبيًا وفكريًا مع الروائي المصري الكبير إبراهيم عبدالمجيد، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون.

كما سيتم عرض فيلم "ورد مسموم" بحضور مخرجه أحمد

فوزي صالح، الحاصل على عدد كبير من الجوائز، والذي رشح مؤخرًا لتمثيل مصر في القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.



وسيتم اللقاء بمشاركة شباب الباحثين بالمعهد العالى

للنقد الفني بمختلف أقسامه، ومعرض فن تشكيلي بمشاركة الإبداعات الفنية لقسم النقد التشكيلي بالمعهد، وذلك ضمن فاعليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثاني بعنوان "الشباب وحوار الإبداع" من 16 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2019.

​وتبدأ فاعليات المعهد العالي للنقد الفني بالمشاركة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر في تمام الثانية عشر ظهرًا بقاعة ثروت عكاشة.