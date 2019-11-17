سينما الكوت ديفوار ضيف شرف مهرجان الرباط الدولي

أقيم أمس حفل افتتاح مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الرابعة والعشرون والذي تستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر، تم أختيار الكوت ديفوار لتكون ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة،تم تقديم عرض غنائي بعنوان " أفريقيا " لفرقة أواني من ساحل العاج ضمن فعاليات حفل الافتتاح.
الجدير بالذكر إن الفنانة وفاءعامر تم تكريمها أمس مع عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة المغربية بشري أهريش، المخرج المغربي الكبير داوود السيد
من المعروف ايضًا إن الفنانة وفاء عامر تشارك في مهرجان الرباط لسينما المؤلف كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.
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