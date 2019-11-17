الجوكر ووفاء عامر في إفتتاح مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف

افتتح مساء أمس الدورة ال 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، والذي يقام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة مابين 16 الي 22 نوفمبر الحالي.



وبدأت مراسم حفل اﻷفتتاح في مسرح محمد الخامس، وتحت رئاسة

دكتور عبد الحق منطرش رئيس المهرجان، وتم تكريم النجمة المصرية وفاء عامر، والتي تشارك أيضا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.

كما تم تكريم الممثلة المغربية بشري أهريش،

والمخرج المغربي الكبير داود اولا السيد، وتم ايضا تكريم سينما الكوت ديفوار كضيف الشرف لهذة الدورة.

وصعدت فرقة أواني من ساحل العاج وقدمت عرض غنائي بعنوان أفريقيا، وقد تفاعل معه جميع الحاضرين، ثم في نهاية الحفل عرض فيلم الجوكر 2019 للمخرج لورنس سير كفيلم أفتتاح هذه الدورة.