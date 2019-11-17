افتتح مساء أمس الدورة ال 24 من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، والذي يقام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة مابين 16 الي 22 نوفمبر الحالي.
وبدأت مراسم حفل اﻷفتتاح في مسرح محمد الخامس، وتحت رئاسة
كما تم تكريم الممثلة المغربية بشري أهريش،والمخرج المغربي الكبير داود اولا السيد، وتم ايضا تكريم سينما الكوت ديفوار كضيف الشرف لهذة الدورة.
وصعدت فرقة أواني من ساحل العاج وقدمت عرض غنائي بعنوان أفريقيا، وقد تفاعل معه جميع الحاضرين، ثم في نهاية الحفل عرض فيلم الجوكر 2019 للمخرج لورنس سير كفيلم أفتتاح هذه الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوكر ووفاء عامر في إفتتاح مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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