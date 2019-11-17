شاهد.. مظاهرة في حب الزعيم عادل إمام بطلها الجمهور

أثار فيديو ظهور الزعيم عادل إمام لبذي نشره نجله رامي علي حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ضجة كبيرة، وتداول رواد السوشيال ميديا المقطع علي جميع مواقع التواصل المختلفة ليحبطوا شائعة وفاته بشكل سريع كما انتشرت.

حرص جمهور الزعيم علي الإطمئنان عليه قبل الفنانين، فمنذ نشر المقطع بالامس، وتعليقات محبيه تنهال بلا توقف بعد ان أطمأنوا، وسعدوا برؤيته، حتي أن البعض أهتم بتوجيه النصائح له جفظًا علي سلامته.



فقال "زيكو"، معلقًا علي الفيديو: "يا رامى قوله كفاية سجاير الزعيم مش ملك نفسه وبس.. ده ملك ملايين كتير اوى حول العالم.. ربنا يديله الصحة ويطيل فى عمره بالخير والبركة"،

ووافقته الرأي ريهام، فقال: "خليه يبطل يدخل حرام عليه صحته".بينما علقت أميرة عماد قائلة: "ايه الحلاوة دي.. عاوزه اقولك انا عايشه في فرنسا قابلت ناس جزائريه وناس مغربه حافظين صدقني مش مبالغه كل افلام والد حضرتك".وكتبت هاجر: "ربنا يديله الصحه يااستاذ رامي بجد بحبه جدا ولو سمحت قوله إن في بنت اسمها هاجر من المنوفيه بتحبه جدا جدا وبتعتبره علم من اعلام مصر ونفسي اعمل معاه مشهد بس قبل ماانا اموت والله حلم حياتي".كما علقت مني الدسوقي، قائلة: "زعیمنایا رجاله وحبیبنا اه لو ینوی حته ینزل یسلم علی الناس نفسی جدا وانا اکون اول الحاضرین والمنتظرین".وانضم أيضًا إلي مظاهرة الحب التي أقيمت للزعيم عادل إمام عدد كبير من نجوم الفن الذين عبروا عن سعادتهم برؤيتهم له والإطمئنان عليه، أبرزهم الفنان شريف رمزي، مي سليم، أمير كرارة، هشام جمال، هيدي كرم، مني زكي، محمد عز، علا رشدي، بدرية طلبة، وغيرهم.

يذكر أن المخرج رامي أمام حرص علي طمأنه جمهور ومحبي الفنان الكبير عادل إمام علي صحته، بعد الشائعة الكاذبة التي انتشرت قبل ايام حول وفاته، فنشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع انستجران من موقع تصوير مسلسل "فالنتينو" وهو يقوم بحفظ دوره بتركيز شديد.