تراند اليوم : منة شلبي تبداء تصوير مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”

قالت الفنانة المصرية منة شلبي، إنها بدأت تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان “في كل أسبوع يوم جمعة”، موضحًة أن العمل ينتمي للنوع الرومانسي ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار إجتماعي.

وأوضحت منة شلبي ، أن هذه التجربة هي الأولى لها من خلال المسلسلات “العشارية” إذْ يتكون المسلسل من 10 خلقات فقط عبر منصة إلكترونية ويقوده إخراجيًا محمد شاكر خضير.

ونوّهت الفنانة المصرية، أن العمل سيخرج من العالم الافتراضي على السوشال ميديا إلى الواقع الذي يدور بين الرجل والمرأة في علاقتهما الأسرية، بناء على المعالجة الدرامية للمسلسل والتي قام بها إيام إبراهيم.

وتأتي مشاركة منة شلبي مع آسر ياسين في هذه التجربة بعد نجاحات حققاها سويًا وكان آخرها ظهورهما في الفيم السينمائي “تراب الماس” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه العام الجاري.

Advertisements

يُذكر أن مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، وقام بالمعالجة الدرامية إياد إبراهيم ومن سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ومن إخراج محمد شاكر خضير.

على صعيد آخر، أعربت منة شلبي عن سعادتها بالتتويج بجائزة فاتن حمامة التقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ41 المقرر انطلاقها في الـ20 من نوفمبر الجاري، موضحًة أنها تحمل لإدارة المهرجان كل التقدير لهم بشأن اختيارها لهذه الجائزة التي تعد الأهم والأبرز في مشوارها الفني.

وأكدت الفنانة المصرية أنها ستحضر حفل الافتتاح برفقة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، لافتًة إلى أنها انتهت من تصميم فستانها وإطلالتها التي ستكون مفاجأة للجمهور.

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام حدثا استثنائيا بوجود 3 ممثلات مصريات بلجان تحكيم المسابقات الرسمية، وهن هنا شيحة فى آفاق السينما العربية، حنان مطاوع بسينما الغد الدولية، وشيرين رضا فى لجائزة أفضل فيلم عربى.