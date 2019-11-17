تراند اليوم : لاول مرة .. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن عمليتها الجراحية

كشفت الفنانة شيربن عبدالوهاب عن إجرائها عملية جراحية بالبطن، خلال الفترة الماضية، منذ ما يقرب من 6 أسابيع.

وأكدت شيرين، في تصريحات تليفزيونية عقب حفلها الأخير بالسعودية، إنها لم تكن تتوقع أن تغني بهذه الطريقة في الحفل، خاصة أنها أجرت عملية جراحية في منطقة البطن منذ 6 أسابيع، إلا أن دعم الجمهور لها ، وتفاعلهم جعلها تغنى بشكل لم تتوقعه .

وتألقت شيرين عبد الوهاب بحفل ضخم، يوم الخميس الماضى ، علي مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية.

وخطفت شيرين، الأنظار بمجرد صعودها علي خشبة المسرح بإطلالة مبهرة، وبدأت بأغنية “كتر خيري” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.